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فن

شيري عادل آخرهن.. تعرف على عدد زوجات الداعية معز مسعود

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:39 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع أثارها الداعية الإسلامي معز مسعود بعد إعلان زواجه من الفنانة شيري عادل حيث أصبحا حديث السوشيال ميديا على الرغم من أن هذه الزيجة لم تكن الأولى للداعية الإسلامي حيث تزوج قبل شيري عادل مرتين.

وقد تزوج معز في البداية من سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية ولم يطلقها حيث تزوج بعدها بسنت نور الدين المرشدة السياحية ولكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف في الآراء وعلمها بعدم طلاقه لزوجته الأولى على الرغم من تأكيده لها أنه تركها.

وتأتي الزيجة الثالثة للداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل التى شاركته مسلسل السهام المارقة.

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