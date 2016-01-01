محافظ القليوبية: منظومة النظافة على رأس أولوياتنا

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه سيعمل على تعزيز منظومة النظافة بالمحافظة من خلال عمل خطة لكل مدينة بمشاركة المجتمع المدنى ونواب البرلمان والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.



كما وجه المحافظ بعمل نموذج استرشادي لإعداد خطة العمل المطلوبة بشأن منظومة النظافة والتجميل يتضمن (وصف المدينة/ المركز/ الحي- المخرجات اليومية- المعدات- نقاط التجميع- المحطات الوسيطة- الإمكانيات البشرية.



وأمر المحافظ بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة تكون مهمتها اختيار أفضل مدينة وحى وقرية وكذلك أسوأ مدينة وحى وقرية، وسيتم التقييم شهريا وسيتم تكريم المدينة الفائزة، على أن تتضمن بنود المسابقة (النظافة والتجميل- الإنارة- الدهانات- الأرصفة- الميادين)، ستقوم لجنة مشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بالمرور الدوري أسبوعيا سواء المرور المعلن أو غير المعلن على هذه الوحدات.

