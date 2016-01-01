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محافظات

معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب الثانوية

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:33 م
الدكتور عباس منصور
الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي
يوسف رجب
أنهت جامعة جنوب الوادى، استعداداتها لاستقبال أعمال التنسيق للطلاب الناجحين بالثانوية العامة لعام 2018 م وذلك من خلال تخصيص 7 معامل لتسجيل رغبات الطلاب بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والغردقة.

و قال الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، إن تلك المعامل تحتوى على 125 جهاز حاسب آلى، إضافة إلى توفير مهندسين من مركز المعلومات وأخصائيين من شئون الطلاب لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بطريقة تتناسب مع التوزيع الجغرافي والرد على استفساراتهم.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم تخصيص 4 معامل بقاعة المؤتمرات وقاعة التطوير بمقر الجامعة بقنا تضم 80 جهاز حاسب آلي و 2 معمل بفرع الجامعة بالأقصر كل معمل تم تزويدهم بعدد 15 جهازا وتم تخصيص معمل بكلية التربية بالغردقة يضم 15 جهاز حاسب آلى.

وأشار بدران، إلى أن رئيس الجامعة أعطى توجيهاته بالتيسير على الطلاب وأولياء الأمور بتوفير أماكن انتظار بها كافة وسائل الراحة.

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