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محافظات

ورشة عمل عن تصميم محطة الحاويات الثانية بدمياط ..صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:30 م
ورشة عمل عن تصميم
ورشة عمل عن تصميم محطة الحاويات الثانية بدمياط
زينب الزغبي
عقدت بهيئة ميناء دمياط ورشة عمل ناجحة نظمتها الهيئة بالإشتراك مع المكتب الفنى الهندسى وهو المكتب المكلف بعمل التصميمات لإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط .

أقيمت الورشة على مدار يومين بعنوان ( تصميم وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط )

ناقشت ما تم تنفيذه من خطوات تصميمية وخطة مستقبلية لتنفيذ المحطة المزمع إقامتها بأعماق تسمح بتداول سفن الحاويات الحديثة والعملاقة ، كما تم مناقشة أحدث الأساليب والإجراءات التى تم إتباعها طبقًا للأكواد العالمية فى هذا الشأن .

شارك فى ورشة العمل مركز الإستشارات والبحوث بجامعة وسترن أونتاريو الكندية حيث تم تناول موضوع عمر المنشأ ووسائل تأمينه وتميزه بالسلامة دون أية أعمال صيانة لمدة تصل إلى 100 عام رغم تنوع التربة فى هذا الموقع ، كما قدم أساتذه الجامعة الكنديه ومهندسوها الاستشاريون عرضًا ثريًا عن أحدث الوسائل التقنية للتنفيذ خاصة فى موضوع تسليح التربة بتكنولوجيا سوف يتم إستخدامها فى مصر لأول مرة .

كما تم التطرق إلى أنواع الشدادات والخوازيق الجديدة التى ظهرت مؤخرًا فى كندا وأمريكا والتى سيتم أيضًا إستخدامها للمرة الأولى فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وهى أفضل فى التحمل بنسبة الضعف وأقل فى التكلفة وأسرع فى التنفيذ.

حضر الورشة إلى جانب مهندسى هيئة ميناء دمياط عدة شخصيات من المتخصصين فى هذا الشأن مثلوا جهات متعددة منها الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء الإسكندرية وبمشاركة مجتمعية من أعضاء مجلس النواب ونقابة المهندسين وديوان المحافظة بالإضافة إلى عدد من شباب المهندسين من الخريجين الجدد الجارى تدريبهم بالميناء وبعض الجهات المختصة.
ورشة عمل عن تصميم محطة الحاويات الثانية بدمياط ..صور
ورشة عمل عن تصميم محطة الحاويات الثانية بدمياط ..صور
ورشة عمل عن تصميم محطة الحاويات الثانية بدمياط ..صور

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