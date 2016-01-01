مؤتمر معا من أجل مصر يختتم فعالياته

اختتم مؤتمر " معًا من اجل مصر " الذي نظمته محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس أعماله بحفل بقاعة الاجتماعات الكبري بمحافظة القاهرة .



وصرح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ان العاصمة عقدت هذا المؤتمر احتفالا بثورة 30 يونيو وعيد القاهرة الــ 1049 مشيرًا الي ان المؤتمر اتاح للشباب التحاور مع عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الجامعات والمفكرين والفنانين والشعراء والاعلاميين الذين تخطوا 40 متحدثًا فتحوا قلوبهم للشباب واستمعوا إليهم وأجابوا على أسئلتهم بشفافية .



كان المؤتمر قد عقد عدة جلسات من بينها مشاريع التنمية المستدامة في مصر في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي، وكذلك معا ضد التطرف، و كلنا واحد: الدين لله والوطن للجميع، و المصريين والوحدة الوطنية، و الأمن القومي وقوة الدولة الشاملة، و صورة مصر في الإعلام الدولي، و المؤسسات التعليمية ودورها في دعم ثقافة المواطنة، وأخيرا ندوة محبة الأوطان.



وإضافة إلي تلك الفعالية التقى وفد من شباب برلمان القاهرة مع فضيلة الشيخ د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بمقر المشيخة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ ا د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتقى وفد آخر من الشباب بنيافة الأنبا روفائيل نيابة عن البابا تواضروس الثاني بمقر الكاتدرائية.



كما عقدت ندوات ثقافية مجمعة فى مركز شباب الجزيرة، وكذلك حفل موسيقى غنائي لفرقة سلام للدكتور انتصار عبد الفتاح قدم فيها عددا من الأغنيات والأناشيد الوطنية بعدة لغات فى رسالة سلام للعالم.



وأوصي المؤتمر بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للنهوض بمصر وتحويلها إلى دولة عصرية من دول العالم المتقدم ، والعمل على إبراز الدور الهام للمسجد والكنيسة في تنمية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق، مع العمل على التلاحم بين أبناء الأمة الواحدة لبناء مصر الحديثة، دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.



وتضمنت التوصيات أيضًا الاهتمام بالأسرة واعتبارها ركيزة البناء في المجتمع والعمل على تنميتها بما يسهم في قيامها بتربية النشء تربية نموذجية مستمدة من القيم الدينية والخلقية والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري مع إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المدارس ونظم التعليم بها بما يسهم في تأصيل ثقافة المواطنة والتوكيد عليها وغرس قيم الإنتماء، وكل ما من شأنه إعلاء قيمة الوطن.



كما شملت التوصيات ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب وكبار رجال الدولة والمفكرين والفنانين لسد الفجوة المعرفية عندهم وإعادة بناء العقل الجمعي للشباب ، وإبراز النماذج المتميزة من علمائنا السابقين والحاليين مسلمين ومسيحيين، للشباب للاقتداء بهم، بالاضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمقاومة العنف والاضطهاد والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع، وتقييمها من حين إلى آخر لتتوافق مع متغيرات العصر.



مع ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة للسادة معلمي مراحل ما قبل التعليم الجامعي بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجامعات لتأهيل المعلمين بالحوار الصحيح وفقا لأسس الوسطية في الدين الإسلامي والمسيحي، وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عددا كبيرا من المشاركين فيه.



شارك في الحفل الختامي نائب القنصل الروسي وسكرتير أول السفارة ممثل لسفير جمهورية روسيا والسفير عبد الرؤف الريدى ومحمد سويلم مستشار وزير الرياضة ود. طارق منصور وكيل جامعة عين شمس ونواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد .



