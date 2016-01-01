ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ننشر أحكام المشدد والغرامة والعزل بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:38 م
قضية الاتجار في
قضية الاتجار في الاعضاء البشرية
رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بحكمها باحكام متفاوته بالمشدد ١٥ عاما لـ 6 متهمين، و 7 سنوات لـ 11 متهما وتغريمهم 300 ألف جنيه، و3 سنوات لـ٢٠متهما وتغريمهم 200 ألف جنيه وعزل 10 متهمين من وظيفتهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية" وبراءة 3 متهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
ننشر أحكام المشدد والغرامة والعزل بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية
ننشر أحكام المشدد والغرامة والعزل بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية
ننشر أحكام المشدد والغرامة والعزل بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية

ترشيحاتنا

توقعات تنسيق الثانوية العامة ٢٠١٨ و كليات القمة من الموقع الرسمي علمي وأدبي

ناصر ماهر يواصل الغياب عن الأهلي

إسرائيل تنتظر زلزالاً مدمراً قد يمحو تل أبيب

اتحاد الكرة يقرر إلغاء تكريم هيكتور كوبر

رسميا .. عمر جابر ينتقل الى نادي بيراميدز

الأهلي يهزم نجوم المستقبل بهدفين استعدادًا لـ تاونشيب

قرار عاجل جديد من اتحاد الكرة تجاه هيكتور كوبر

الإعدام شنقا لـ 7 من أعضاء الإخوان قتلوا أمين شرطة بالشرقية

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

الملكة إليزابيث تستقبل شيخ الأزهر في لندن.. صور

أول تعليق من روسيا على تحرير مدينة درعا السورية

بعد زواجها من معز مسعود.. أغرب الشائعات في حياة شيري عادل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو
الرشيدي: حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا فى تدمير الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟