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أخبار البلد

الحكومة توقع بروتوكولا مع الصندوق الكويتي لتنمية سيناء

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:34 م
سيناء
سيناء
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بحضور وزيرة الاستثمار ومدير عام الصندوق الكويتى.

ويساهم التعاون في تحسين جودة المياه والصرف الزراعي بما يساهم في استصلاح الاراضي بسيناء وذلك بقيمة ٥٠ مليون دينار كويتي .

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده مدبولي لمناقشة القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

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