رامي صبري وكارمن سليمان وشيبة في حفلات طابا هايتس

تستمر احتفالات طابا للموسيقي وتنشيط السياحة من خلال مهرجان "ليالي الصيف الغنائي في طابا هايتس" الذي سيبدأ احتفالاته من ٢٠ وحتى ٢٧ يوليو الجارى للعام الثاني علي التوالي بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي.



العرض الأول من الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء وتحديدا طابا لتعود مرة أخري من جديد عاصمه السياحة العربية والأجنبية.



ومن المقرر أن يحيي الحفلات فارس كرم ومعين شريف وزياد صالح وأحمد شيبه، ويتواجد لأول مرة المطرب المصري رامي صبري وكارمن سليمان وبوسي، وتقام تحت إشراف شركة مرتفعات طابا فى حضور عدد كبير من الجاليات العربية.

