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كأس العالم

الخطيب يدعم الأهلي أمام نجوم المستقبل

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على متابعة المباراة الودية لفريق الكرة للنادي أمام نجوم المستقبل،في استاد مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة.

ودخل الخطيب ومعه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي لمتابعة المباراة الودية التي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره، نجوم المستقبل، وديًا، اليوم، استعدادا لمواجهة تاونشيب في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

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