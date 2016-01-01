خالد جودة: لا نضمن انخفاض أسعار السيارات في المستقبل القريب

قال الإعلامي خالد جودة، إن كافة الخدمات المرورية التي يتم تقديمها في برنامج فابريكا تهم مرتادي الطرق وقائدي السيارات.



وأضاف "جودة " في برنامجه " فابريكا " المذاع عبر أثير إذاعة "95 شعبي إف إم"، أن لدينا مشكلة في الإلمام بكافة إرشادات المرور، مضيفا:"لدينا معلومات خاطئة تؤدي إلى ارتكاب مخالفات مرورية كثيرة".



وأكمل:"ما يحدث في سوق السيارات في مصر من جانب بعض الوكلاء والموزعين والتجار أمر غير مرض على الإطلاق"، متابعا:" لا نستطيع أن نجزم بانخفاض اسعار السيارات في المستقبل القريب ولا يملك أحد معلومة تؤكد ذلك .. ولكن يمكن أن تنخفض الأسعار حال انخفاض سعر الدولار".



يذكر أن برنامج "فابريكا" يذاع على إذاعة "95 شعبي إف إم"، ويقدمه الإعلامي خالد جودة، الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السادسة مساء.



