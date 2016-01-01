ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خالد جودة: لا نضمن انخفاض أسعار السيارات في المستقبل القريب

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:55 م
الإعلامي خالد جودة
الإعلامي خالد جودة
هانى حسين
قال الإعلامي خالد جودة، إن كافة الخدمات المرورية التي يتم تقديمها في برنامج فابريكا تهم مرتادي الطرق وقائدي السيارات.

وأضاف "جودة " في برنامجه " فابريكا " المذاع عبر أثير إذاعة "95 شعبي إف إم"، أن لدينا مشكلة في الإلمام بكافة إرشادات المرور، مضيفا:"لدينا معلومات خاطئة تؤدي إلى ارتكاب مخالفات مرورية كثيرة".

وأكمل:"ما يحدث في سوق السيارات في مصر من جانب بعض الوكلاء والموزعين والتجار أمر غير مرض على الإطلاق"، متابعا:" لا نستطيع أن نجزم بانخفاض اسعار السيارات في المستقبل القريب ولا يملك أحد معلومة تؤكد ذلك .. ولكن يمكن أن تنخفض الأسعار حال انخفاض سعر الدولار".

يذكر أن برنامج "فابريكا" يذاع على إذاعة "95 شعبي إف إم"، ويقدمه الإعلامي خالد جودة، الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السادسة مساء.

ترشيحاتنا

الجيش السوري يدخل درعا بعد تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها الثقيلة

صدى البلد تنفرد بأول حوار مع الأولي علمي رياضة: تحديت العائلة وخرجت من المسار الطبي

نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم مباشر

حكومة كرواتيا تحتفل بالإنجاز التاريخي في المونديال

حكم الشك فى عدد الركعات أثناء الصلاة

مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 فى حادث أتوبيس سياحى بطريق مطروح..صور

الخطيب يدعم الأهلي أمام نجوم المستقبل

الأول مكرر علمي بالثانوية العامة 2018: مش مصدق نفسي من الفرحة.. فيديو وصور

مفاجآت فى تشكيل الأهلى لمواجهة نجوم المستقبل

تقارير: كريستيانو رونالدو قد يغيب عن أول مباراة ضد ريال مدريد

الحكومة توافق على قانونين بمنح تيسيرات لممولى الضرائب والتأمينات

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو
الشركة القابضة تكشف سبب انقطاع المياه في الجيزة.. فيديو
السابع مكرر علمي رياضة: أخذت دروس في كل المواد .. فيديو
لأصحاب الرجيم .. تحضير سلطة المشروم الشهية
الاول مكرر علمي علوم بأسيوط: مجدي يعقوب مثلي الأعلى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟