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محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

الخميس 12/يوليه/2018 - 06:00 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر محمد الننى، المحترف فى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى، صورة جديدة مع أفراد عائلته عبر حسابه الرسمى على موقع .انستجرام". خلال تواجده مع اسرته.

وعلق الننى قائلا: الفرحة وسط اهلك وعائلتك ماتساويش كنوز الدنيا، ربنا يخليكم ليا وافرح بيكم دايما.

يحرص النني على استغلال فترة تواجده في إجازة بمصر للخروج والترفيه بصحبة أسرته خارج المنزل.
محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

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