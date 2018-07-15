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كأس العالم

رسميا.. لاعب أتليتكو مدريد يتوج ببطولة كأس العالم 2018

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:59 م
اتليتكوا مدريد
اتليتكوا مدريد
عمرو ابوبكر
بات مونديال روسيا 2018، على وشك الإنتهاء عقب الوصول الى موعد المباراة النهائية، التي ستقام بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، لحسم لقب الفائز ببطولة كأس العالم في نسختها الـ 21 .

جدير بالذكر أنه من المقرر ان يكون موعد نهائي كاس العالم روسيا 2018 يوم الاحد المقبل 15/7/2018 في تمام الساعة الخامسة عصرًا، ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم روسيا 2018 على ملعب لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وسوف يحسم أحد لاعبي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لقب "بطولة كأس العالم" للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز بالمباراة النهائية مع منتخب بلاده.

حيث يقود شيمه فيرساليكو منتخب كرواتيا و لوكاس هيرنانديز يقود منتخب فرنسا، والإثنان في صفوف فريق اتليتكو مدريد الإسباني .

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