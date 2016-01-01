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كأس العالم

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:57 م
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الداخلية قولها اليوم الخميس، إن الشرطة الروسية عثرت على مشجع بريطاني تم الابلاغ عن تغيبه بواسطة أقاربه.

ونشر أقارب دوجلاس مورتون مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يعلموا بأي أخبار عنه منذ عدة أيام.

وشوهد مورتون لآخر مرة قبل فقده في مدينة سمارا حيث كانت إنجلترا تلعب امام السويد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالات أنباء روسية انه تم العثور عليه في فندق بموسكو.

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