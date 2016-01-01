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اقتصاد

بورصات الخليج تتراجع للقلق بشأن أسعار النفط

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:58 م
صدى البلد
رويترز
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض طفيف، اليوم الخميس، وسط القلق من انخفاض أسعار النفط وفي غياب محفزات محلية تدفع البورصات للصعود.

وهوى خام القياس العالمي مزيج برنت 5.46 دولار أو 6.9 بالمئة أمس الأربعاء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وقالت ليبيا إنها ستستأنف تصدير النفط. وعوض النفط بعض خسائره اليوم الخميس ليجري تداوله حول 74.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3 في المئة، مع انخفاض 96 من 179 سهما تم تداولها.

وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول، 2.3 في المئة. وانخفض سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.2 في المئة، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 0.5 في المئة.

لكن سهم أبناء عبد الله الخضري ارتفع 1.5 في المئة بعدما قالت الشركة اليوم الخميس إنها جددت اتفاقية تسهيلات إسلامية قائمة بقيمة 231.4 مليون ريال مع بنك الرياض.

وزاد سهما مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة 0.9 و1.4 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع هبوط سهم دبي للاستثمار 2.9 في المئة.

وتعافى سهم إعمار العقارية من خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 2.2 في المئة، ليغلق مرتفعا 0.8 في المئة. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا في المئة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا. وانخفض سهم الدار العقارية 0.9 في المئة، بينما صعد سهم دانة غاز 1.9 في المئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة تحت ضغط تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.6 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المئة وهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.1 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 8362 نقطة.

- دبي.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 2884 نقطة.

- أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4687 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 9319 نقطة.

- الكويت.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 5334 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1343 نقطة.

- سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 4441 نقطة.

- مصر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 15901 نقطة.

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