السلطات التركية تعتقل 16 بينهم فرنسيون للاشتباه في صلتهم بالإرهاب

قال مكتب حاكم إقليم شرناق في جنوب شرق تركيا اليوم الخميس إن السلطات التركية اعتقلت 16 شخصا في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية للاشتباه في صلتهم بالإرهاب. وقال مصدر أمني إن ثلاثة منهم فرنسيون.



وأضاف مكتب حاكم الإقليم أنهم اعتقلوا في أعقاب عملية نفذت ضد "مسلحين ومتعاونين" مع حزب العمال الكردستاني المحظور في الإقليم.



ولم يذكر مكتب حاكم الإقليم تفاصيل عن جنسياتهم.



وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة منذ نحو 30 عاما، منظمة إرهابية.



وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في جنوب شرق البلاد.