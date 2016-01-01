الرابعة على الثانوية العامة : السياسة والاقتصاد حلم حياتي .. فيديو وصور

عبرت الطالبة إيريني ماهر الرابعة أدبى مكرر على الثانوية العامة عن سعادتها وفرحتها بعد حصولها على مجموع 99.4 % في الثانوية العامة.



وقالت ندى لـ"صدى البلد": " فرحتى ما تتوصفش النهاردة، مكنش فيه امتحانات صعبة كل الامتحانات كانت كويسة للمذاكرين، ومن أول السنة كان هدفي اطلع من أوائل الجمهورية، وكنت بذاكر 8 ساعات يوميا".



وتابعت: " الفضل بعد ربنا يرجع لوالدى ووالدتى اللى تعبوا معايا وكمان دعم المدرسين ليا كان ليه عامل كبير كانوا دايما بيشجعونا".



وعن الكلية التي ترغب في الالتحاق بها قالت: "إن شاء الله هدخل كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة".

