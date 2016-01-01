قافلة مرورية لخدمة أهالي مركز ومدينة باريس..غدا

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة الدفع بقوافل مرورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية والمحرومة، وذلك للتسهيل وللتيسير على المواطنين، على أن تكون القافلة كل يوم جمعة من كل أسبوع، حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين الذين يتوافدون إلى مقر الإدارة العامة للمرور بمدينة الخارجة.



وفى هذا الاطار أكد العقيد عادل فوزي، مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد انه تم التنسيق مع الجهات المعنية وسيتم إرسال قافلة مرورية لخدمة المواطنين بمركز ومدينه باريس لإنهاء إجراءات التراخيص لهم، وفحص جميع السيارات والدراجات البخارية والجرارات والمركبات و تتضمن القافلة جميع العناصر سواء ضباط أو موظفين مدنيين لإنهاء جميع الإجراءات المرورية وسوف تباشر القافلة اعمالها بمجلس مدينة باريس غدا الجمعة الموافق 13 يوليو الجاري.