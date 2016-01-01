ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قافلة مرورية لخدمة أهالي مركز ومدينة باريس..غدا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:40 ص
قافله مرورية لخدمة
قافله مرورية لخدمة أهالي مركز ومدينة باريس
محمد منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة الدفع بقوافل مرورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية والمحرومة، وذلك للتسهيل وللتيسير على المواطنين، على أن تكون القافلة كل يوم جمعة من كل أسبوع، حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين الذين يتوافدون إلى مقر الإدارة العامة للمرور بمدينة الخارجة.

وفى هذا الاطار أكد العقيد عادل فوزي، مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد انه تم التنسيق مع الجهات المعنية وسيتم إرسال قافلة مرورية لخدمة المواطنين بمركز ومدينه باريس لإنهاء إجراءات التراخيص لهم، وفحص جميع السيارات والدراجات البخارية والجرارات والمركبات و تتضمن القافلة جميع العناصر سواء ضباط أو موظفين مدنيين لإنهاء جميع الإجراءات المرورية وسوف تباشر القافلة اعمالها بمجلس مدينة باريس غدا الجمعة الموافق 13 يوليو الجاري.

ترشيحاتنا

النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

شاهد.. عصام الحضري ينشر صورة مع ابنته ويهنئها بنجاحها

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

تنسيق الثانوية العامة ٢٠١٨ وتوقعات كليات القمة من الموقع الرسمي

القابضة للمطارات: لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار

موعد مباراة نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة والمعلقون

الأعلى للإعلام يرفض محاولات قطر إقحام السعودية في قضية بي أوت كيو

كرواتيا تسجل رقما قياسيا لها في تاريخ كأس العالم

هدية رئيسة كرواتيا لزعماء الناتو..صور

بروفيسور يدير لقاء فرنسا وكرواتيا .. ثاني أرجنتيني يدير نهائي المونديال

نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو
خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو
تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو
الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس
وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟