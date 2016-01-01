توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

حالة من الفرحة شهدتها منطقة الدقي باحتلال ندى ونادين شريف المنسي توأما الثانوية العامة، عقب انتشار خبر حصولهما الأوّلين على مستوى الجمهورية، لينتهي مشوارهما التعليمي في المرحلة الثانوية بنجاح منقطع النظير.



أكدت التوأمان حرصهما على دخول كلية الآداب قسم اللغة الإيطالية، فيما أوضحت ندى انها إذا لم تدخل كلية الآداب ستتوجه إلي كلية التربية الموسيقية، لتحقق بذلك حلمها في احتراف الغناء.



فتهوى ندى ونادين بجانب اجتهادهما الدراسي الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، حتى أن إحداهما قدمت الأغنيات الوطنية في العديد من المحافل والتي كانت أهمها وأكثرها مكانة في قلبها الغناء في احتفالات سيناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان بمثابة حلم حققته بالحديث للرئيس ومصافحته.



وفي حديث ندى إحدى التوأمان صاحبة موهبة الغناء لعدسة "صدى البلد"، أكدت حبها الشديد للغناء، متمنية لو أن يتكرر لقائها للرئيس مرة أخرى ولكن هذه المرة بالتكريم على مجهودها طوال العام والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلي مدى سعادتها باللقاء الأول.



وأضافت ندى: "كنت في منتهى السعادة لما قابلته، لأنه طلبني بنفسه للصعود على المسرح أثناء غنائي باحتفالات سيناء، لالتقاط الصور معي، وفي هذه اللحظة قام بمصافحتي، وقلت له إن مصر أم الدنيا وستصبح بوجودك أد الدنيا".



بينما أشارت نادين إلي أنهما اجتهدتا معا على المستوى الدراسي لتصلا الي هذا المستوى، والذي ظلتا عليه منذ المرحلة الابتدائية، مشيرة إلي انها تلقت الكثير من الدعم من والديها للوصول إلي هذه المرحلة.

