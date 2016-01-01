ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:14 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
حالة من الفرحة شهدتها منطقة الدقي باحتلال ندى ونادين شريف المنسي توأما الثانوية العامة، عقب انتشار خبر حصولهما الأوّلين على مستوى الجمهورية، لينتهي مشوارهما التعليمي في المرحلة الثانوية بنجاح منقطع النظير.

أكدت التوأمان حرصهما على دخول كلية الآداب قسم اللغة الإيطالية، فيما أوضحت ندى انها إذا لم تدخل كلية الآداب ستتوجه إلي كلية التربية الموسيقية، لتحقق بذلك حلمها في احتراف الغناء.

فتهوى ندى ونادين بجانب اجتهادهما الدراسي الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، حتى أن إحداهما قدمت الأغنيات الوطنية في العديد من المحافل والتي كانت أهمها وأكثرها مكانة في قلبها الغناء في احتفالات سيناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان بمثابة حلم حققته بالحديث للرئيس ومصافحته.

وفي حديث ندى إحدى التوأمان صاحبة موهبة الغناء لعدسة "صدى البلد"، أكدت حبها الشديد للغناء، متمنية لو أن يتكرر لقائها للرئيس مرة أخرى ولكن هذه المرة بالتكريم على مجهودها طوال العام والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلي مدى سعادتها باللقاء الأول.

وأضافت ندى: "كنت في منتهى السعادة لما قابلته، لأنه طلبني بنفسه للصعود على المسرح أثناء غنائي باحتفالات سيناء، لالتقاط الصور معي، وفي هذه اللحظة قام بمصافحتي، وقلت له إن مصر أم الدنيا وستصبح بوجودك أد الدنيا".

بينما أشارت نادين إلي أنهما اجتهدتا معا على المستوى الدراسي لتصلا الي هذا المستوى، والذي ظلتا عليه منذ المرحلة الابتدائية، مشيرة إلي انها تلقت الكثير من الدعم من والديها للوصول إلي هذه المرحلة.

ترشيحاتنا

ناصر ماهر: ليس لدي شروط للبقاء في الأهلي

الإعدام شنقا لـ 7 من أعضاء الإخوان قتلوا أمين شرطة بالشرقية

مدرب كرواتيا يدعو إلى بناء ملعب ضخم في بلاده

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

ناصر ماهر يجتمع بيوسف في الأهلي

رسميا ... اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

مانشستر يونايتد يجهز ضربة موجعة لـ ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي

طرح أول وحدات للإسكان المميز بـ العلمين الجديدة

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

قرية تونس واحة السحر على ضفاف بحيرة قارون ..ايفلين بيوريه السويسرية حولتها الى قبلة للجمال .. تتلمذ على يديها عشرات الفتيات لتعلم صناعة الخزف.. فيديو وصور
الإسكان الاجتماعي يوجه نصيحة لمن يعاني من تأخير التخصيص
رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي
مجلس النواب: آليات التنفيذ أهم ما نبحثه فى برنامج الحكومة..فيديو
سلطان:رئيس الحكومة بحث مع السفير السعودى سبل التعاون الاقتصادى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟