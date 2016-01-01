خبير بترول يدعو مالكي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي

دعا المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، المصريين المالكين للسيارات، لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وذلك لما له من عائد سواء على المستهلك أو على الدولة.



وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأرجنتين كانت تواجه أزمات اقتصادية كبيرة، إلا أن تحويل السيارات من وقود الغاز كان له تأثير قوي جدا على الدولة، حيث أصبح الأن 60% من السيارات هناك تعمل بالغاز الطبيعي.



وأشار الخبير إلى أن الحجج التي يرددها المصريين حول رفضهم للتحويل هي أسباب واهية جدا، فلا يعقل أن يردد أحدهم بأن تحويل الغاز يقتص من مساحة شنطة السيارة بسبب وجود أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها في شنطة السيارة.



