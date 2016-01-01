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تعليم

والدة أول الثانوية علمى : رفعت رأسنا كلنا ورأس محافظة الفيوم

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:32 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قالت إيمان معوض عبد الوهاب " مدرسة " والدة الطالب أحمد علاء مسامح جمعة الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة علي مستوي الجمهورية "شعبة علمى رياضة " والحاصل على مجموع 409 درجات من مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الثانوية بنيين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، إنها تنبأت بفوز احمد بالمركز الاول على مستوى الجمهورية وكان دائما مطيعا ويواظب على الصلاة وحفظ القرآن الكريم.

وتابعت لـ "صدى البلد" : "كان بيذاكر ساعات بسيطة وكان يعتتمد عى كتب الوزارة وأخذ دروس فى مواد قليلة وأقول لأحمد ألف مليون شكر من قلبى لك يا حببيى لأنك رفعت رأسنا كلنا ورأس محافظة الفيوم عالية".

أضافت بأن أحمد الثانى فى أشقائه محمد بكلية الطب ونور ومصطفى موضحة أن أحمد لديه عقلية رياضية كما أن والده يعمل مدرس رياضة.

وتابعت: "أتوجه بخالص الشكر للدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود هيبة مدير عام إدارة سنورس التعليمية ولجميع مدرسيه على ما بذلوه من جهد في دعمه ومساندته".

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