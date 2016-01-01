محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة بـ بيلا بتكلفة 5.7 مليون جنيه

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مدرسة المعداوى الابتدائية الجديدة بتكلفة 5 ملايين و 700 الف جنيه ، بادارة بيلا التعليمية.



جاء ذلك بحضور اللواء أيمن عبد الله، والدكتور عبد العزيز حمودة، واللواء شكري الجندي، أعضاء مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة بيلا، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس وفائى الشناوى رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن تكلفة المدرسة بلغت 5 ملايين و 700 ألف جنيه، حيث تمت إقامتها على مساحة 3409 أمتار مربعة، مكونة من أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 40 فصلًا؛ لخفض الكثافة الطلابية من 65 طالبًا الى 40 طالبًا بالفصل الواحد وإلغاء الفترات.



وأشار إلى أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.