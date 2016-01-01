رئيس جامعة المنوفية يهنئ أوائل الثانوية العامة

توجه الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية باسم مجلس الجامعة، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لأوائل الثانوية العامة وكل من اجتهد وحقق تميزا في كافة ربوع الوطن، وخص بالتهنئة أبناء محافظة المنوفية الذين حصلوا على مراكز أولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية متمنيا لهم دوام التفوق والتميز.



كما قدم التهنئة لكل أولياء أمور الطلاب لأنهم أكثر من تعبوا وقلقوا وعانوا، والشكر لرجال وسيدات التربية والتعليم وكل من أدى رسالته على الوجه المرضي.



وأكد أن جامعة المنوفية في انتظار أبنائها الحاصلين على الثانوية العامة لتستقبلهم فى رحاب كلياتها المختلفة وتخصصاتها المتميزة.