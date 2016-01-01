ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يهنئ أوائل الثانوية العامة

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:27 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يهنىء أوائل الثانوية العامة
محمد احمد
توجه الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية باسم مجلس الجامعة، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لأوائل الثانوية العامة وكل من اجتهد وحقق تميزا في كافة ربوع الوطن، وخص بالتهنئة أبناء محافظة المنوفية الذين حصلوا على مراكز أولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية متمنيا لهم دوام التفوق والتميز.

كما قدم التهنئة لكل أولياء أمور الطلاب لأنهم أكثر من تعبوا وقلقوا وعانوا، والشكر لرجال وسيدات التربية والتعليم وكل من أدى رسالته على الوجه المرضي.

وأكد أن جامعة المنوفية في انتظار أبنائها الحاصلين على الثانوية العامة لتستقبلهم فى رحاب كلياتها المختلفة وتخصصاتها المتميزة.

ترشيحاتنا

كرواتيا تسجل رقما قياسيا لها في تاريخ كأس العالم

سرقة توكيل Apple فى نصف دقيقة فقط.. فيديو

تحطم طائرة حربية سعودية ونجاة طياريها

مفاجآت فى تشكيل الأهلى لمواجهة نجوم المستقبل

شاهد.. أغنى رجل في أفريقيا يبحث عن زوجة

رسميا .. عمر جابر ينتقل الى نادي بيراميدز

كوبر يبرئ نفسه من فضيحة صفر مونديال روسيا

شيري عادل آخرهن.. تعرف على عدد زوجات الداعية معز مسعود

إسرائيل تنتظر زلزالاً مدمراً قد يمحو تل أبيب

برشلونة يقدم العرض الثاني لضم ويليان

شاهد.. درة بإطلالة مختلفة

الأهلي يهزم نجوم المستقبل بهدفين استعدادًا لـ تاونشيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

صدى البلد يرصد تفاصيل الاتجار في الأعضاء البشرية.. وتطورات القضية من الإحالة للجنايات إلى الأحكام المشددة لـ١٥ متهما
سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟