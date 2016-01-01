محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مجمع مدارس الشهداء بأبو بدوي

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تطوير مجمع مدارس الشهداء الابتدائى بقرية أبوبدوى بمركز بيلا بتكلفة 4.8 مليون جنيه؛ لخفض الكثافة من 44 إلى 40 طالبًا بالفصل الواحد.



قال محافظ كفرالشيخ، إن المدرسة تمت إقامتها على مساحة 2900 متر مربع، بعدد فصول 17 فصلًا تضم أرضى و4 طوابق.



أضاف المحافظ أنه تم تسليم 68 مدرسة بتكلفة 334 مليون جنيه وجارٍ تسليم 6 مدارس بتكلفة 34 مليون جنيه ويام تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 73% بتكلفة 239 مليون جنيه.



وأشار إلى أن إجمالي عدد المدارس الجديدة 108 مدارس بتكلفة اجمالية 607 ملايين جنيه.