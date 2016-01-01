انتهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات المتقدمة بتكلفة مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة مشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات المتقدمة ، التي تأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 يوليو الجاري للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، تبلغ نحو مليار جنيه.



وتتضمن اجمالي حالات قوائم الانتظار بالنسبة لجراحات القلب المفتوح نحو 4802 حالة وقسطرة القلب 7156 حالة وزرع كلى 89 وزرع كبد 204 وزرع القوقعة 355 وجراحة الأورام 92 وجراحة المخ والأعصاب 675 والعظام 2083 والرمد 2432 .



وتشمل المحاور الرئيسية لمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات المتقدمة ، حجم قوائم الانتظار وتجميع بيانات المرضى وترتيبهم بالقوائم طبقا للتخصص وتجميع بيانات كافة المستشفيات والسعة السريرية للرعايات المركزة وغرف العمليات والقوى البشرية وتحديد القدرة التشغيلية القصوى في المستشفيات المشاركة في المشروع ووضع الحلول اللازمة ومتوسطة وطويلة الأمد خلال أربعة أسابيع .



كما تتضمن المحاور الخاصة بالمشروع إنشاء موقع الكتروني لرصد وتسجيل المرضى وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية وإنشاء وتشغيل مركز هاتفي لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين وذلك خلال عشرة أسابيع ، إلى جانب تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الاجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص وتحديد مصادر التمويل المتاحة وتنمية مصادر التمويل من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار وجذب مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التمويل .



وتتضمن الجهات المشاركة في المشروع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبنك المركزي المصري ومؤسسة مصر الخير.

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع ، وتشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان وتشكيل لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني للتخلص من قوائم الانتظار.