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سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:31 م
صدى البلد
محمد شحتة
افتتح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الازهر بدمياط للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، فعاليات اللقاء العلمي الواحد والعشرين للجمعية العلمية السويسرية لجراحة العمود الفقرى والذى يقام بالتعاون مع قسمي جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد حسام الدين أبو شهبه، رئيس القسم، والدكتور صلاح الدين الخطيب، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بدمياط.

وثمن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث هذه الجهود الطيبه التى تبذل من أجل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي، إضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الأطباء على الجديد والحديث في مجالات جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى.

شارك فى اللقاء العلمى للجمعية السويسرية رؤساء أقسام المخ والاعصاب بالجامعات المصرية، إضافة لأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بجانب أطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.

يأتي ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وحضور الدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، والدكتور عزت عطوة، وكيل الكلية، والدكتور محمد ميرة، مدير عام مستشفى الأزهر بدمياط، والدكتور هداية هندام، نائب مدير المستشفى.
سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط
سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط
سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط
سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط
سلمان يفتتح لقاء الجمعية السويسرية للعمود الفقري بطب أزهر دمياط

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