محافظ كفر الشيخ: افتتاح المسرح المدرسي الجديد خلال أيام.. صور

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المسرح المدرسى الجديد بغرب مدينة كفرالشيخ، على مساحة 1200 متر مربع.



جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات ، اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن المسرح المدرسى الجديد تبلغ تكلفته 7 ملايين جنيه، و مكون من 4 طوابق، ليسع لـ 600 طالب ، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاحه خلال أيام بعد أن بلغت نسبة التنفيذ 100%.