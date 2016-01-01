انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة سوهاج

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات "المؤتمر العلمى الأول فى الطب الشرعى والسموم الأكلينيكية " والذي نظمته لجنة شباب العلميين بنقابة المهن العلمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور احمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور محمود الامير عميد كلية الصيدلة، والدكتور كمال سيد خليل وكيل كلية العلوم لقطاع شئون التعليم والطلاب.



وقال رئيس الجامعة في كلمته إن هذا اللقاء يعد الرابع على مدار العام والذي نظمته النقابه داخل الجامعة التي ترحب بالتعاون مع نقابة العلميين في الأنشطة المختلفة.



وأشاد عزيز بدور النقابة المؤثر في خدمة طلاب الجامعة مؤكدًا علي أهمية دور العلميين في تحقيق التنمية الشاملة ودعم مسيرة التقدم وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تثقيف وتنمية المهارات لدى الطلاب ودعم قدرات الخريجين من اجل مواكبة سوق العمل.



وأوضح الدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين بالمحافظة، أن المؤتمر يشارك به طلاب كليات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطري والخريجين على مستوى الجمهورية ،كما يناقش المؤتمر كل ماهو حديث في مجال الطب الشرعي والسموم، حيث تتناول الجلسات العلمية عدد من المحاور عن العقاقير السامه، والتقنيات التحليلية، لأنواع السموم والحالات والمبيدات والأدوية والمخدرات، بالاضافة الي مناقشه اساليب التزييف والتزوير وطرق كشفها.