بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن قضية العثور على جثامين أطفال بالمريوطية أثارت حالة من الجدل والغموض في نفس الوقت.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقرير المبدئي للطب الشرعي يرجح أن سبب الوفاة هو حروق واختناق، وأشار إلى عدم وجود ظواهر تشير إلى تعرضهم إلى عملية سرقة اعضاء.



وتابع:" تم توسيع دائرة الإشتباه حتى تصل الأجهزة الأمنية إلى الجناة، إضافة إلى بذل مجهودات خارقة للتوصل إلى الجناة والوقوف على أسباب وقوع الحادثة" .

