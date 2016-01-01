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بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:39 م
صدى البلد
هانى حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن قضية العثور على جثامين أطفال بالمريوطية أثارت حالة من الجدل والغموض في نفس الوقت.

وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقرير المبدئي للطب الشرعي يرجح أن سبب الوفاة هو حروق واختناق، وأشار إلى عدم وجود ظواهر تشير إلى تعرضهم إلى عملية سرقة اعضاء.

وتابع:" تم توسيع دائرة الإشتباه حتى تصل الأجهزة الأمنية إلى الجناة، إضافة إلى بذل مجهودات خارقة للتوصل إلى الجناة والوقوف على أسباب وقوع الحادثة" .

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