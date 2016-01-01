ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مشروع بنات عبدالرحمن لصبا مبارك يفوز بمنحة صندوق الأردن للأفلام

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:11 م
صدى البلد
محمد نبيـل
فاز مشروع الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن للنجمة والمنتجة صبا مبارك والمخرج زيد أبو حمدان بـمنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لـ13 مشروعًا سينمائيًا تتنوع بين 4 فئات، وهي إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام التحريكية؛ وتطوير الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة؛ وإنتاج الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة؛ وما بعد الإنتاج للأفلام الوثائقية الطويلة.

وذكرت لجنة التحكيم في بيانها "استمتعت لجنة التحكيم باستكشاف 45 مشروعًا متنوعًا يمثلون مختلف الأنواع والاتجاهات والأجيال الناشطة في صناعة السينما الأردنية بشكل رئيسي. وبالرغم من صعوبة الاختيار من بين الأعمال المتقدمة التي امتلك أغلبها مستوى فنيًا مرتفعًا.

إلا أن اللجنة أخذت قراراتها بالإجماع، وانحازت في المشاريع المختارة لدعم الأصوات الجديدة والمواهب الأردنية الواعدة؛ على أمل أن يساعد الدعم هذه المشاريع على دخول حيز التنفيذ، وإيجاد المزيد من الشراكات وفرص الإنتاج المشترك."

ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الإختلاف وسيطر الجفاء بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

ترشيحاتنا

الجونة يلتقي الأهلي وديا عقب مباراة تاون شيب بأفريقيا

فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

بعد زواج معز مسعود وشيري عادل .. 20 معلومة عن الفنانة والداعية

رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي

موقع البوابة الإلكترونية للتعليم نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

لحظة إنقاذ طفلين عالقين فى بلكونة.. فيديو

وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل المحلة بعد تداول حالته على فيسبوك

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو

تعرف على أبرز إجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل..فيديو

تحطم طائرة حربية سعودية ونجاة طياريها

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

قرية تونس واحة السحر على ضفاف بحيرة قارون ..ايفلين بيوريه السويسرية حولتها الى قبلة للجمال .. تتلمذ على يديها عشرات الفتيات لتعلم صناعة الخزف.. فيديو وصور
الإسكان الاجتماعي يوجه نصيحة لمن يعاني من تأخير التخصيص
رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي
مجلس النواب: آليات التنفيذ أهم ما نبحثه فى برنامج الحكومة..فيديو
سلطان:رئيس الحكومة بحث مع السفير السعودى سبل التعاون الاقتصادى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟