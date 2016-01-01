مشروع بنات عبدالرحمن لصبا مبارك يفوز بمنحة صندوق الأردن للأفلام

فاز مشروع الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن للنجمة والمنتجة صبا مبارك والمخرج زيد أبو حمدان بـمنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لـ13 مشروعًا سينمائيًا تتنوع بين 4 فئات، وهي إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام التحريكية؛ وتطوير الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة؛ وإنتاج الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة؛ وما بعد الإنتاج للأفلام الوثائقية الطويلة.



وذكرت لجنة التحكيم في بيانها "استمتعت لجنة التحكيم باستكشاف 45 مشروعًا متنوعًا يمثلون مختلف الأنواع والاتجاهات والأجيال الناشطة في صناعة السينما الأردنية بشكل رئيسي. وبالرغم من صعوبة الاختيار من بين الأعمال المتقدمة التي امتلك أغلبها مستوى فنيًا مرتفعًا.



إلا أن اللجنة أخذت قراراتها بالإجماع، وانحازت في المشاريع المختارة لدعم الأصوات الجديدة والمواهب الأردنية الواعدة؛ على أمل أن يساعد الدعم هذه المشاريع على دخول حيز التنفيذ، وإيجاد المزيد من الشراكات وفرص الإنتاج المشترك."



ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الإختلاف وسيطر الجفاء بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.