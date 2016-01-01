طلب صداقة.. رواية جديدة تنتصر للمهمشين



تلك اللحظة التى أزاحت عن بطل الرواية هموم الماضى ليقول ، الآن أشعر ان الرفاق بدأوا يصدقونني ، وأن اللحظة حانت ليلهبوني بفيض أفكارهم والكلمات التي كان هاربة ، جُمَلٌ لم أعهدها من قبل ، وشعْبٌ يكتب الكلمات بفيض الهتاف والصراخ والألم والدم وتدفق سحر اللحظة وأرواح تتطاير في سماء الله ، وميدان يتماوج في إصرار : " ارحل .. ارحل".



يذكر ان الكاتب حصل على جوائز عديدة منها، جائزة أخبار الأدب، وجائزة إحسان عبد القدوس فى الرواية ( المركز الأول ) وجائزة نجلاء محرم، وجائزة الثقافة لسنوات عديدة، وغيرها من الجوائز ، كما ترجم له إلى الإنجليزية، وتناول أعماله كثير من النقاد والمبدعين.





صدرت رواية طلب صداقة للكاتب محمد عبد الحكم ضمن المشروع الأدبي التي تتبناه مجموعة النيل العربية .طلب صداقة .. رواية تنتصر للمهمشين الذين تمارس عليهم كل أمور الظلم من قهر واغتصاب وسلب لأموالهم .. بطلها كاتب السيناريو الذى يفيق بعد غياب طويل عن هموم الوطن .من أجواء الرواية نقرأ: (وافقوا على طلب الصداقة ، امنحوني لحظة صدق ، إملأوني بفيض أفكاركم تلك التي هربت مني بلا رجعة ، ارجعوني طفلًا ضحوكًا أدور بين الترع والسواقي وأقدام الجمال وظل النخيل وحكايات الخالة أمينة وكَفرٍ هجرته منذ سنين ، يأتيني ناسه ليلًا يطالبونني بكل مَثلٍ وحكمة وضحكة ولمّة وساعة سمر ، ونهر يمتد حد الشوف يحمل قهقهاتي المتعبة وأنا أتسابق مع سيد في عبوره ، انه صراع يستمر على امتداد الرواية التى تحمل بين جنباتها عشرات الشخصيات .. والأماكن والأزمنة ، ضاربة بين جذور التاريخ ( الأتراك ، الإقطاعيين ، ثورة عرابى، نصر اكتوبر ، فترة الانفتاح ، ثم التردى الذى اشعل ثورة 25يناير ) ..