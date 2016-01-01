ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

طلب صداقة.. رواية جديدة تنتصر للمهمشين

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:22 م
صدى البلد
طارق موسى
صدرت رواية طلب صداقة للكاتب محمد عبد الحكم ضمن المشروع الأدبي التي تتبناه مجموعة النيل العربية .

طلب صداقة .. رواية تنتصر للمهمشين الذين تمارس عليهم كل أمور الظلم من قهر واغتصاب وسلب لأموالهم .. بطلها كاتب السيناريو الذى يفيق بعد غياب طويل عن هموم الوطن .

من أجواء الرواية نقرأ: (وافقوا على طلب الصداقة ، امنحوني لحظة صدق ، إملأوني بفيض أفكاركم تلك التي هربت مني بلا رجعة ، ارجعوني طفلًا ضحوكًا أدور بين الترع والسواقي وأقدام الجمال وظل النخيل وحكايات الخالة أمينة وكَفرٍ هجرته منذ سنين ، يأتيني ناسه ليلًا يطالبونني بكل مَثلٍ وحكمة وضحكة ولمّة وساعة سمر ، ونهر يمتد حد الشوف يحمل قهقهاتي المتعبة وأنا أتسابق مع سيد في عبوره ، انه صراع يستمر على امتداد الرواية التى تحمل بين جنباتها عشرات الشخصيات .. والأماكن والأزمنة ، ضاربة بين جذور التاريخ ( الأتراك ، الإقطاعيين ، ثورة عرابى، نصر اكتوبر ، فترة الانفتاح ، ثم التردى الذى اشعل ثورة 25يناير ) ..
 
تلك اللحظة التى أزاحت عن بطل الرواية هموم الماضى ليقول ، الآن أشعر ان الرفاق بدأوا يصدقونني ، وأن اللحظة حانت ليلهبوني بفيض أفكارهم والكلمات التي كان هاربة ، جُمَلٌ لم أعهدها من قبل ، وشعْبٌ يكتب الكلمات بفيض الهتاف والصراخ والألم والدم وتدفق سحر اللحظة وأرواح تتطاير في سماء الله ، وميدان يتماوج في إصرار : " ارحل .. ارحل".

يذكر ان الكاتب حصل على جوائز عديدة منها، جائزة أخبار الأدب، وجائزة إحسان عبد القدوس فى الرواية ( المركز الأول ) وجائزة نجلاء محرم، وجائزة الثقافة لسنوات عديدة، وغيرها من الجوائز ، كما ترجم له إلى الإنجليزية، وتناول أعماله كثير من النقاد والمبدعين.

ترشيحاتنا

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

تعليق نارى من مصطفى بكري على السلام الجمهوري بالمستشفيات

سرقة توكيل Apple فى نصف دقيقة فقط.. فيديو

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم مباشر

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو

فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

ناصر ماهر يواصل الغياب عن الأهلي

رسميا ... اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

شاهد .. القميص الثالث لليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

صدى البلد يرصد تفاصيل الاتجار في الأعضاء البشرية.. وتطورات القضية من الإحالة للجنايات إلى الأحكام المشددة لـ١٥ متهما
سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟