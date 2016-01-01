نائب: جلسات استماع حول مشروع قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء

قال النائب عبد العزيز حمودة ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه تقدم بمشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء خلال دور الانعقاد الحالى، كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون مماثل ، إلا أنه لم يتم مناقشته نظرا لوجود عدد كبير من القوانين ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.



وأكد حمودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن تعقد جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء خلال الإجازة البرلمانية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل لإقراره.



وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أننا فى أشد الحاجة إلى مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء، بهدف ضبط سياسات تسعير الدواء واستيراد المواد الخام وتحديد بدائل أصناف الدواء والرقابة على سوق الدواء والسيطرة على الأدوية غير المرخصة، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تمس المواطن البسيط.