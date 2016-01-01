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أخبار العالم

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:35 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أكد الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء؛ على ضرورة تعدد الزوجات في هذا الوقت، مشترطا أن يكون التعدد من المطلقات أو الأرامل أو العوانس.

وأوضح المطلق، في برنامج "فتاوى" الذي يذاع على القناة السعودية الأولى؛ أن الراغبين في التعدد بالمطلقات، يجب عليهم تحقيق التوازن في الإنفاق، وطالب راغبي التعدد بالزواج من الموظفات في وزارتي التعليم والصحة، وغيرهن من العاملات بالقطاعات الحكومية والخاصة والشركات؛ معللا ذلك بأن الموظفات لديهن استعداد للتعاون مع الزوج الصالح.

ووجه المطلق انتقادات للرجال المتسرعين في اتخاذ قرار التعدد، لافتا إلى أنه لا بد لمن يريد التعدد، أن يتأكد من الاستعداد للقيام بحقوق زوجته الثانية وحقوق زوجته الأولى.

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