ضبط فوزية قبل تهريبها 36 ألف قرص كبتاجون في شحنة خارج البلاد..فيديو

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط احدى السيدات بحوزتها 36500 قرص من عقار الكبتاجون قبل استعدادها لتهريبها إلي خارج البلاد.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المدعوة/فوزية . م . ع – مواليد 1977 – بدون عمل – ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتصديرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائن مقرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، دون علم الشركة أو العاملين بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة.



وبتفتيش الشحنة تم ضبط عدد 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.



وبمواجهتها إعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها .