ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط فوزية قبل تهريبها 36 ألف قرص كبتاجون في شحنة خارج البلاد..فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:20 م
صدى البلد
نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط احدى السيدات بحوزتها 36500 قرص من عقار الكبتاجون قبل استعدادها لتهريبها إلي خارج البلاد.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المدعوة/فوزية . م . ع – مواليد 1977 – بدون عمل – ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتصديرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائن مقرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، دون علم الشركة أو العاملين بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة.

وبتفتيش الشحنة تم ضبط عدد 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وبمواجهتها إعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها .

ترشيحاتنا

حكومة كرواتيا تحتفل بالإنجاز التاريخي في المونديال

انهيار أهالي المتهمين بعد النطق بالحكم في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

الإعدام شنقا لـ 7 من أعضاء الإخوان قتلوا أمين شرطة بالشرقية

شاهد .. القميص الثالث لليفربول

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو

رسميا .. عمر جابر ينتقل الى نادي بيراميدز

غموض حول وفاة سائحة بريطانية في تركيا

طارق حامد يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

تقارير: كريستيانو رونالدو قد يغيب عن أول مباراة ضد ريال مدريد

تعليق نارى من مصطفى بكري على السلام الجمهوري بالمستشفيات

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

صدى البلد يرصد تفاصيل الاتجار في الأعضاء البشرية.. وتطورات القضية من الإحالة للجنايات إلى الأحكام المشددة لـ١٥ متهما
سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟