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رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية بسيناء.. ويتابع الأوضاع المعيشية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية.. الفريق محمد فريد: حققنا ضربات ناجحة ضد العناصر التكفيرية والإرهابية في سيناء

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:33 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
محمد إبراهيم
رئيس الأركان:
يتفقد قطاعات التأمين بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
يتفقد مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث بوسط سيناء
يتابع معدلات التنفيذ لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها
يتابع الأوضاع المعيشية للمواطنين بشمال ووسط سيناء وتوافر الاحتياجات الأساسية
يطالب الالتزام التام بالمحافظة على أرواح الأبرياء خلال العمليات العسكرية

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قطاعات التأمين بنطاق قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء علي العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها تلك العناصر.

ونقل رئيس الأركان تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نظرًا لما قامت به قوات التأمين بشمال ووسط سيناء من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب.

كما تفقد الفريق محمد فريد مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومركز عمليات الجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات الامنية، واستمع إلى شرح مفصل من قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميدانى والقوات المنفذة للعمليات، تضمن آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية الشاملة سيناء 2018.

وكذا إجراءت وآليات التطوير والتخطيط لتنفيذ المهام الجديدة لاستكمال تطهير مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وإحكام الحصار البرى والبحرى لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهيئة المناخ الملائم لاستكمال خطط وبرامج التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء.

كما استمع إلي تقرير عن الأوضاع المعيشية للمواطنين بشمال ووسط سيناء وتوافر الاحتياجات الأساسية وتوفير السلع الرئيسية وجهود ضبط الأسعار داخل الأسواق بمدن وقري سيناء، كذلك إجراءات استلام عناصر الشرطة المدنية لمهامها في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب.

وتابع رئيس الأركان معدلات التنفيذ لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها حاليًا بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لأهالى سيناء.

كما تفقد رئيس الاركان عددا من القوات المكلفة بتأمين القطاعات والمحاور الرئيسية، وأثنى على ما يبذلونه من جهد لتنفيذ المهام المخططة للحفاظ على كرامة الوطن وتطهير أرض سيناء الغالية من براثن الإرهاب البغيض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقدر ما يبذلونة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشاد رئيس الأركان بكفاءة الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية للقوات وإصرارهم علي اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء مع الالتزام التام بالمحافظة على أرواح الأبرياء خلال العمليات العسكرية وعدم التأثير على سير الحياة اليومية لأهالى سيناء.

والمضي فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير وخلق فرص عمل لأهالى سيناء والتى تسير بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من الخارجين عن القانون.

حضر الجولة قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.

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