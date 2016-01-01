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الرشيدي: حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا فى تدمير الدول

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:34 م
محمود الرشيدي
محمود الرشيدي
هانى حسين
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق، إن هناك تغييرات في العالم الرقمي الذي نعيشه، وعلى رأسها ظهور الإنترنت الذي مثل ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأضاف " الرشيدي " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا أصبحنا قرية تكنولوجية واحدة، لافتا إلى أن الجريمة المعلوماتية تستخدم أحدث تكنولوجيا لارتكاب العديد من الجرائم .

وتابع:" جميع وكالات الإستخبارات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة تتسابق لاستخدام تلك التكنولوجيا والسوشيال ميديا لتحقيق أهدافهم وتحقيق أرباح كثيرة بأقل تكلفة ممكنة".

وأردف:" حروب الجيل الرابع وهي حرب معلومات تؤدى إلى تدمير الدول بنفسها دون إطلاق رصاصة واحدة ".

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