فيديو جراف.. قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي اليوم

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي.. اليوم

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توقيع اتفاقية مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء

توصيل الإنترنت لـ 2530 مدرسة ثانوي خلال 5 أشهر

طرح 4 شركات في البورصة خلال أيام بعوائد 20 مليار جنيه

الحكومة تعرض على الرئيس مبادرات لتحريك الاقتصاد

إنشاء جامعتي مطروح والوادي الجديد

ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة

تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بالشرطة

الموافقة على قانونين بمنح تيسيرات لممولى الضرائب والتأمينات

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو