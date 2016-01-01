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ديني

الملكة إليزابيث تستقبل شيخ الأزهر في لندن.. صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:35 م
الملكة اليزابيث تستقبل
الملكة اليزابيث تستقبل شيخ الأزهر الشريف
محمود ضاحي
استقبلت الملكة إليزابيث، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة في منتدى "شباب صناع السلام" بلندن، الذي ينظمه الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية بمشاركة الشباب من جنسيات وديانات مختلفة للتحاور تحت سقف واحد.

ووصل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان في استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار هيثرو، د. جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربري .

ويلتقي الإمام الأكبر خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك في فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري.

وكان فضيلة الإمام الأكبر غادر مطار القاهرة صباح اليوم في زيارة إلى بريطانيا تستمر لعدة أيام.
الملكة إليزابيث تستقبل شيخ الأزهر في لندن.. صور
الملكة إليزابيث تستقبل شيخ الأزهر في لندن.. صور

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