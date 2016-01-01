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اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:37 م
محمود الرشيدي
محمود الرشيدي
هانى حسين
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق، إن الفيس بوك يعتبر أعظم اداة تجسس في العالم، موضحا أن كل المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية واجهات للمخابرات الأمريكية من أجل الحصول على معلومات .

وأضاف " الرشيدي " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حرب المعلومات التي تشنها المنصات الإلكترونية تهدف إلى التقليل من قيمة الإنجازات في كل دولة بما يثير الإحباط، بالإضافة إلى إطلاق الشائعات في مختلف المجالات من أجل إثارة البلبلة والفوضى في أي مجتمع، وتقييد الرأي العام وضمان عدم استقرار المجتمع.

وتابع :" انتشرت في الفترة السابقة الكثير من الشائعات في مختلف المجالات .. وعلى كل فرد التيقن من أي معلومة متواجدة على الفيسبوك".

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