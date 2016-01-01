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أخبار العالم

السفير البريطاني بالقاهرة ينشر صور شيخ الأزهر مع الملكة إليزابيث

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:40 م
لقاء شيخ الأزهر وملكة
لقاء شيخ الأزهر وملكة بريطانيا
شريف سيد
نشر السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن صور جديدة لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، أثناء لقائه بملكة انجلترا الملكة إليزابيث.

وقال السفير البريطاني في تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الملكة اليزابيث استقبلت النهارده فضيلة الامام الأكبر خلال زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة في منتدى شباب صناع السلام اللي بينظمه الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية واللي بيدعو الشباب جنسيات وديانات مختلفة للتحاور تحت سقف واحد".

يذكر أن فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، يشارك في منتدى شباب ضناع السلام، والذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع الكنيسة الأسقفية.
السفير البريطاني بالقاهرة ينشر صور شيخ الأزهر مع الملكة إليزابيث

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