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برلمان

برلماني يعد مشروع قانون شراء الخدمة من الغير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:04 ص
التأمين الصحى
التأمين الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه يعد مشروع قانون شراء الخدمة من الغير، والذى يعتبر مشروع قانون موازي لقانون التأمين الصحى الشامل.

وأكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيعطى التأمين الصحى الحق فى شراء أى خدمات طبية من المستشفيات الخاصة بنفس سعر الخدمة الموجودة فى التأمين الصحى، فى حالة تعذر تواجدها فى مستشفيات التأمين الصحى الموجودة فى كل محافظة حال عدم وجود هذا الخدمة ووجودها فى المستشفيات الخاصة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن تحصيل هذه الخدمات من المستشفيات الخاصة ، يكون من خلال تحصيل الإيرادات والاشتراكات التى يتم تحصيلها من مستشفيات التأمين الصحى فى المحافظات على مستوى الجمهورية ، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

وأوضح أن شراء التأمين الصحى للخدمات من المستشفيات الخاصة يكون من خلال التنسيق مع الجهة الممولة لشراء الخدمة من مقدم الخدمة عن طريق هيئة الرقابة والجودة الموجودة فى التأمين الصحى وتحويل خطاب من هيئة التأمين الصحى إلى المستشفى الخاص لشراء هذه الخدمة.

واختتم: على سبيل المثال اذا كان هناك مريض متعاقد مع هيئة التأمين الصحى ولم يجد خدمة طبية فى محافظته مثل أشعة مقطعية، ومن الممكن ان يجدها فى احد المستشفيات الخاصة ، فيكون من حق التأمين الصحى ان يتعاقد مع هذه المستشفى الخاص لكى يجرى المريض الأشعة المقطعية وبنفس أسعار التأمين الصحى.

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