ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:42 م
رئيس الأركان يتفقد
رئيس الأركان يتفقد عناصر التأمين في سيناء
محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد الإخباري ، صور زيارة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلي سيناء، لتفقد عدد من قطاعات التأمين بنطاق قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء علي العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها تلك العناصر.

ونقل رئيس الأركان تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نظرًا لما قامت به قوات التأمين بشمال ووسط سيناء من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب.

كما تفقد الفريق محمد فريد مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومركز عمليات الجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات الامنية، واستمع إلى شرح مفصل من قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميدانى والقوات المنفذة للعمليات، تضمن آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية الشاملة سيناء 2018، وإجراءت وآليات التطوير والتخطيط لتنفيذ المهام الجديدة لاستكمال تطهير مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وإحكام الحصار البرى والبحرى لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهيئة المناخ الملائم لاستكمال خطط وبرامج التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء.

كما استمع إلي تقرير عن الأوضاع المعيشية للمواطنين بشمال ووسط سيناء وتوافر الاحتياجات الأساسية وتوفير السلع الرئيسية وجهود ضبط الأسعار داخل الأسواق بمدن وقري سيناء، كذلك إجراءات استلام عناصر الشرطة المدنية لمهامها في المناطق التي تم تطهيرها من الارهاب.

وتابع رئيس الأركان معدلات التنفيذ لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها حاليًا بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لأهالى سيناء.

كما تفقد عددا من القوات المكلفة بتأمين القطاعات والمحاور الرئيسية، وأثنى على مايبذلونه من جهد لتنفيذ المهام المخططة للحفاظ على كرامة الوطن وتطهير أرض سيناء الغالية من براثن الإرهاب البغيض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقدر ما يبذلونة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشاد رئيس الأركان بكفاءة الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية للقوات وإصرارهم علي اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء مع الالتزام التام بالمحافظة على أرواح الأبرياء خلال العمليات العسكرية وعدم التأثير على سير الحياة اليومية لأهالى سيناء، والمضي فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير وخلق فرص عمل لأهالى سيناء والتى تسير بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من الخارجين عن القانون.

حضر الجولة قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية
ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

ترشيحاتنا

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

تعليق نارى من مصطفى بكري على السلام الجمهوري بالمستشفيات

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

ابنة شقيقة الأميرة ديانا تتألق في عرض دولتشي..صور

فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

تقارير: كريستيانو رونالدو قد يغيب عن أول مباراة ضد ريال مدريد

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

شاهد .. القميص الثالث لليفربول

احصائيات نتيجة الثانوية العامة 2018

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

الأول مكرر علمي بالثانوية العامة 2018: مش مصدق نفسي من الفرحة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو
الرشيدي: حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا فى تدمير الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟