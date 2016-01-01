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أخبار العالم

زلزال المكسيك يكشف عن هرم مغمور

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:10 م
زلزال المكسيك
زلزال المكسيك
رويترز
اكتشف خبراء الآثار في المكسيك هرما قديما تحت الأرض بعد زلزال مدمر ضرب البلاد في سبتمبر الماضي.

وأزاح علماء الآثار في المكسيك الستار عن هيكل لهرم قديم اكتشفوه بعد زلزال مدمر وقع في 19 سبتمبر .

ويقول الخبراء إن هذا الكشف ربما يلقي مزيدا من الضوء على حضارة تلاهويكا.

واكتشفت أساسات الهرم في موقع تيوبانزولكو الأثري بولاية موريلوس خلال أعمال الترميم التي جرت لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ولموقع تيوبانزولكو شهرة بين الزوار الذين يريدون مشاهدة معبد إيهيكاتل.

وتفيد التقارير أن هيكل الهرم الأقدم يقع تحت المعبد.

وتعد جماعة تلاهويكا واحدة من الجماعات العرقية وقت حضارة الأزتيك وهاجر أعضاؤها إلى المكان الذي يعرف اليوم بولاية موريلوس خلال فترة التوسع الكبير لمدينة تينوتشتيتلان التي أصبحت فيما بعد مكسيكو سيتي.

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