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أخبار العالم

ماتيس يؤكد التزام أمريكا بدعم حلف الأطلسي

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:08 م
ماتيس
ماتيس
رويترز
قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تدعم حلف شمال الأطلسي دعما كاملا مضيفا أن الحلف خرج من قمة استمرت يومين في وضع أقوى بفضل الإصلاحات والالتزامات التي قطعها الحلفاء بشأن الدفاع المشترك.

وردا على سؤال بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف قال ماتيس "تماما مثلما وصفه الرئيس: ملتزمون مئة بالمئة بدعم حلف شمال الأطلسي".

وأضاف في تصريحات مقتضبة للصحفيين المتوجهين معه من بروكسل إلى كرواتيا إن حلف الأطلسي "اليوم أقوى منه أمس، أقوى منه قبل نحو شهر، أقوى اليوم منه قبل نحو عام".

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