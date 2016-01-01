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محافظات

مزروع يوجه شكره لسفير مصر بالمغرب لحسن استقبال بعثة المصري

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:12 م
شريف مزروع عضو مجلس
شريف مزروع عضو مجلس ادارة المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وجه شريف مزروع عضو مجلس إدارة المصري ورئيس بعثة النادي إلى المملكة المغربية لملاقاة نهضة بركان بالبطولة الكونفيدرالية خالص شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لأسرة السفارة المصرية بالمغرب وعلى رأسها السفير أشرف إبراهيم وذلك للمجهودات الكبيرة التي بذلتها السفارة منذ اللحظة الأولى لوصول مسئولي البعثة إلى الدار البيضاء.

وأشار مزروع إلى أن الاتصالات العديدة التي جرت طوال الفترة الماضية بين إدارة الكرة بالمصري بقيادة الكابتن إبراهيم حسن وبين أسرة السفارة وهو ما كان له أكبر الأثر في تيسير كافة إجراءات البعثة سواء في حجز فنادق الإقامة أو التنقلات أو ملاعب التدريب.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستصل إلى الدار البيضاء صباح بعد غدٍ السبت حيث سيكون في استقبالها السيد السفير أشرف إبراهيم وعدد كبير من مسئولي السفارة بالإضافة شريف مزروع الذي سيبقى بكازابلانكا لاستقبال الفريق بعد غدٍ السبت ثم اصطحابه في اليوم التالي الى مدينة السعيدية التي سيقيم بها الفريق قبل التوجه لمدينة بركان لملاقاة ممثلها نادي النهضة.

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