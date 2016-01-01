ندوة لتوعية الأئمة بطرق ترشيد المياه والتعريف بها في بني سويف

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف اليوم الخميس، ندوة بمسجد السوق بمركز الفشن جنوب المحافظة لتوعية الأئمة بطرق ترشيد المياه لينشروا ذلك بين المواطنين.



كما وزعت "مطويات وأوراق" توعوية على الحاضرين، وذلك بإشراف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة الشركة ضمن بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والذى يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بقضايا مياه الشرب.



وتحدث خلال اللقاء الذى حضره العشرات من أئمة وخطباء المساجد بإدارة أوقاف الفشن، الشيخان عادل حيدر مدير شئون المساجد بمديرية أوقاف بنى سويف وأشرف على إبراهيم مدير إدراة أوقاف الفشن، عن تحريم المولى عز وجل فى كتابه الكريم، والنبى صلى الله عليه وسلم فى سنته للتبذير والإسراف فى استخدام المياه، وأن من يفعل ذلك يعد من إخوان الشياطين، فضلا عن أهمية الاعتدال والترشيد فى المياه.



أما شيماء عبد التواب مدير إدارة التوعية بالشركة فتحدثت عن حصة مصر من نهر النيل، طرق الترشيد والمحافظة على المياه، كيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، والضرورة الملحة لاستخدام القطع الموفرة للمياه.



