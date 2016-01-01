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أخبار البلد

عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال السفير المصري بالنمسا عمر عامر، إن مصر ظلت قادرة على مواصلة تنمية المشروعات القومية العملاقة وعمل سياسات اقتصادية اجتماعية رشيدة تحقق تنمية عادلة متوازنة تستند في جوهرها إلى رؤية علمية طموحة والاخذ بالمعطيايات الدولية الجديدة في عالم بات يمر بتغيير دائم ولا مكان فيه الا لمن يجيد استثمار الفرص والتغلب على التحديات.

وأضاف السفير خلال كلمته باحتفالية السفارة المصرية بالنمسا في ذكرى ثورة يوليو أن مصر والنمسا تواصلان جهودهما للارتقاء بسمو العلاقت بينهما وذلك في اطار شراكة متميزة عدة سياسية واقتصادية وثقافية وتوجت الجهود هذه بزيارة رسمية قام بها وزير الخارجية سامح شكري الاسبوع الماضي، أرست مسار جديد من الزيارات رفيعة المستوى للفترة المقبلة.

ووجه السفير التهنئة للنمسا على رئاسة الاتحاد الاوروبي للشهور الستة القادمة مشيرا إلى أنه واثق بحرفية ومهارة الرئاسة النمساوية في معركة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه جهود السفارة تكتمل بمواصلة عملها على مسار العمل متعدد الاطراف حيث تحرص على التأكيد على مبادىء العمل المشترك في منظمات الامم المتحدة المختلفة لتحقيق اهداف الدول النامية خاصة في مجال التنمية المستدامة وتسخير الطاقة النووية للاستخدامات السلمية ونزع السلاح النووي وتنمية المشروعات الصناعية ومكافحة الارهاب والجريمة والمخدرات.

وقدم "عامر" الشكر للجميع على تلبية الدعوة للاحتفال بالذكرى 66 لثورة يوليو المجيدة مؤكدا على أن مصر ستظل دائما تعتز بأبنائها الكرام بما يقدمونه من نموذج يحتذى في ولائهم وانتمائهم مصر كما اتوجه بالشكر لاعضاء السفارة المصرية ومكاتبها وهو ما اعتز به، تحيا مصر ويحيا شعبها الأبي.
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو
عمر عامر: مصر تعتز بأبنائها بما يقدمونه من ولاء وانتماء.. فيديو

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