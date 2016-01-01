الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، قضى بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.



وأشار قرار التمديد إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب، وإنفاذًا لمخرجات الحوار الوطني، وتمكينًا لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام وسير الوفاق الوطني.



وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت وقف إطلاق النار في جميع مسارح العمليات مطلع العام الحالي، وتم تمديد القرار للمرة الثانية لمدة ثلاثة أشهر.