تسيبراس: اتفاق اليونان وتركيا على خفض التوتر في بحر إيجه

قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس اليوم الخميس عقب اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن اليونان وتركيا اتفقتا على تركيز جهودهما على تخفيف حدة التوتر في بحر إيجه.



وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي "عرضت على الرئيس التركي هذه الزيادة في الانتهاكات التركية في بحر إيجه... واتفقنا في النهاية على التركيز على جهودنا لخفض التوتر في بحر إيجه".



والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي وبينهما خلافات حول العديد من القضايا من جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي إلى السيادة على المجال الجوي وتحليق الطائرات.