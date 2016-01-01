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اقتصاد

صادرات أمريكا النفطية إلى الهند تقفز قبل سريان العقوبات على إيران

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
سجلت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الهند مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو ، وتضاعفت تقريبا منذ بداية العام مقارنة مع العام الماضي بكامله، مع تحرك المصافي الهندية لاستبدال إمدادات من إيران وفنزويلا في مكسب لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتضغط إدراة ترامب على حلفاء واشنطن لخفض وارداتهم من المنتجات الإيرانية إلى الصفر بحلول نوفمبر، ويصب تحول الهند في صالح جهود الإدارة الأمريكية في استخدام الطاقة كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، وأصبحت الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للنفط الخام، وشحنت 1.76 مليون برميل يوميا إلى الخارج في أبريل، وفقا لأحدث أرقام حكومية.

وإجمالا، ستبلغ شحنات منتجون وتجار في الولايات المتحدة إلى الهند ما يزيد عن 15 مليون برميل من الخام الأمريكي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو ، مقارنة مع ثمانية ملايين برميل في عام 2017 بأكمله، وقد ترتفع الصادرات إلى الهند إلى مستوى أعلى إذا فرضت الصين رسوما على وارداتها من النفط الأمريكي ردا على أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، وهو ما قد يقلص المشتريات الصينية ويدفع أسعار الخام الأمريكي للتراجع.

وقال إيه.كيه شارما المدير المالي لدى إنديان أويل كورب، أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، إن الخام الأمريكي يكتسب جاذبية نظرا لانخفاض تكلفته، وقد يتسع أكثر إذا خفضت الصين وارداتها من مصادر الطاقة الأمريكية،ـ وأضاف قائلا "إذا فرضت الصين رسوما على النفط الأمريكي، فمن المرجح أن ترتفع صادرات الولايات المتحدة إلى الهند.

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