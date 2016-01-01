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محافظات

وصول 3 متسابقات من بني سويف للتصفيات النهائية بالوزارة لمسابقة الواعظات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:42 ص
وصول 3 متسابقات سويفيات
وصول 3 متسابقات "سويفيات"
محمد عبد الحليم
أكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، على اجتياز سلوى إبراهيم أحمد الجندى، وإيمان مسعود على مسعود، وغادة عبداللطيف حسن حافظ، اختبارات مرحلة التصفية الأولى بالمديرية ضمن مسابقة الواعظات الجدد المتطوعات، ووصولهن إلى التصفية النهائية "الاختبار الشفوى"بديوان عام الوزارة.

وأوضح أبو حطب فى بيان له اليوم، أن اختبارات التصفية لمسابقة اختيار الواعظات المتطوعات على مستوى المديريات، سوف تجرى صباح الأحد القادم الموافق الخامس عشر من يوليو الجارى، بمكتب رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية بديوان الوزارة.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات لخريجات الأزهر الشريف من كليات الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية بنات أقسام: (الشريعة وأصول الدين واللغة العربية)، علمًا بأنه يشترط للمتقدمات اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية

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